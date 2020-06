Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin (71) weicht aus und wird verletzt - Polizei sucht beteiligten Mann mit schwarzem Fahrrad

Bochum/Gelsenkirchen (ots)

Nach einem schweren Unfall am Donnerstag, 28. Mai, auf der Erzbahntrasse in Bochum-Hamme sucht die Polizei nach einem beteiligten Radfahrer.

Eine 71-jährige Gelsenkirchenerin hatte an diesem Tag mit ihrem Mann (76) eine Radtour unternommen. Die beiden fuhren in Richtung Bochumer Stadtzentrum, als ihnen gegen 15.15 Uhr in Höhe der Autobahnbrücke A40/Von-der-Recke-Straße zwei männliche Radfahrer entgegenkamen. Nach Zeugenangaben drängten sich die beiden Männer immer wieder gegenseitig ab und fuhren ohne Rücksicht auf andere.

Einer der beiden geriet plötzlich auf die Spur der Senioren, wodurch die 71-Jährige ausweichen musste. Zwar konnte die Gelsenkirchenerin einen Zusammenstoß verhindern, verlor dann aber das Gleichgewicht und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer, der auf die Gegenspur geriet, ist laut Beschreibung zwischen 55 und 60 Jahre alt und fuhr auf einem schwarzen Fahrrad. Die Sachbearbeiter des Bochumer Verkehrskommissariats bitten ihn, bzw. weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 zu melden.

