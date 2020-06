Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Mann schlägt Frau in S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Am Samstagabend kam es in der S-Bahn zwischen Leipzig Coppiplatz und Leipzig - Plagwitz zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Der Mann soll die Frau geschlagen und einem Zeugen mit Pfefferspray gedroht haben.

Beim Halt des Zuges in Leipzig Plagwitz betätigte der Mann die Notentriegelung des Zugs und entkam.

Gegen 21:30 Uhr am Samstagsabend informierte eine Kundenbetreuerin die Bundespolizei, dass ein Mann eine Frau in der S-Bahn zwischen Leipzig Coppiplatz und Leipzig Plagwitz geschlagen hätte. Von einem Zeugen angesprochen, drohte er diesem mit einem Pfefferspray.

Der Zug sollte dann verriegelt am Haltepunkt Plagwitz stehen bleiben, bis die Bundespolizei vor Ort eintraf.

Offensichtlich hatte der Mann jedoch die Notentriegelung betätigt und entkam in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet und sucht nun Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter oder Opfer geben können:

- Wer hat am Haltepunkt Coppiplatz gegen 21:00 Uhr oder in der Folge in der S-Bahn (S1) in Richtung Miltitzer Allee die Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau mitbekommen und kann Angaben zu beiden Personen machen?

- Wem ist am Haltepunkt Leipzig - Plagwitz gegen 21:30 Uhr etwas aufgefallen, was mit der Tat im Zusammenhang steht?

