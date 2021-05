Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrtberechtigung

Wallmenroth (ots)

Am 25.05.2021, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Dasbergstraße im Ortsbereich Wallmenroth, um an der Einmündung zur B 62 nach rechts in Richtung Wissen abzubiegen. Hierbei missachtete der junge Fahrer die Vorfahrt des auf der Bundesstraße 62 nahenden 77-jährigen Fahrzeugführers. Es kam zur Kollision, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

