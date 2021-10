Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand an der Gemmericher Straße

Warendorf (ots)

Am frühen Samstag Abend (23.10.2021) kam es zu einem Brand an der Gemmericher Straße in Ahlen. Gegen 19.40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Anbau eines Wohnhauses in Brand geraten sei. Die eingesetzte Feuerwehr Ahlen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindern. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Durch die starke Rauchentwicklung ist das komplette Haus unbewohnbar, die Bewohner kamen zunächst bei Nachbarn unter.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell