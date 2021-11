Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:15 h, befuhr ein 18jähriger Dörentruper mit seinem PKW die Niederluher Straße in Richtung Bredaerbruch. Mit in seinem Auto befanden sich drei Jugendliche aus Lemgo. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer auf feuchter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallt mit der linken PKW-Seite gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurden der junge Fahrzeugführer, ein 16jähriges Mädchen aus Lemgo und ein 17jähriger Lemgoer leicht verletzt. Ein weiterer 17jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Die Verletzten jungen Leute wurden ins Krankenhaus nach Lemgo transportiert. Am PKW entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell