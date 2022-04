POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit einem verletzten Beteiligten und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots) - Lebensgefährlich verletzt wurde am frühen Samstagmorgen ein 23-jähriger Mann in den U-Quadraten. Er hatte sich in einer Gaststätte aufgehalten, in der es gegen 2.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen kam und in deren Folge der junge Mann Verletzungen mit einem Messer erlitt. ...

