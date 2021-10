Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ford C-Max erheblich beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Autobesitzer stellte am Mittwoch, 20.10.2021, gegen 9.10 Uhr an der Straße Am Salzgraben in Warendorf einen erheblichen Sachschaden über die gesamte Fahrerseite seines Pkws fest. Der 29-Jährige hatte seinen grauen Ford C-Max gegen 6.50 Uhr am Fahrbahnrand in Höhe eines Autohauses abgestellt. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich weiter zu kümmern und dürfte an seinem Fahrzeug mindestens einen beschädigten Außenspiegel haben. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder von ihm benutzten Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell