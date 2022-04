Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis): Ruhestörung führt zum Auffinden von Marihuana, Beschuldigter leistet Widerstand bei Durchsuchung

Dossenheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:18 Uhr, war eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord in der Jahnstraße in Dossenheim aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung im Einsatz. An der besagten Wohnung wurde durch die Beamten Kontakt zum Bewohner aufgenommen. Nachdem der 40-Jährige öffnete, drang sofort deutlich wahrnehmbarer Marihuana-Geruch aus der Wohnung. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten insgesamt 16 Gramm Marihuana, Cannabis-Samen sowie zwei Pfeffersprays und eine Schreckschusswaffe inklusive Munition aufgefunden und sichergestellt werden.

Da der Beschuldigte sich körperlich gegen die Wohnungsdurchsuchung wehrte, musste er durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er wurde zum Zwecke weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Heidelberg-Nord verbracht und dort nach deren Abschluss wieder entlassen.

Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

