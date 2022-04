Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Streitigkeiten gipfeln in Widerstandshandlungen, drei Beamte leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:05 Uhr, waren mehrere Polizeibeamte aufgrund von Streitigkeiten eines Pärchens in der Vangerowstraße im Einsatz. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung mit den beiden Beteiligten, griff die 23-jährige Beteiligte unvermittelt die Polizeibeamten an. Der Angriff konnte abgewehrt werden. Bei der anschließenden Festnahme sperrte die 23-Jährige die Arme und versuchte sich durch heftiges Winden und Umherstrampeln der Beine aus den Festhaltegriffen zu befreien. Mit vereinten Kräften konnte die 23-Jährige schlussendlich festgenommen werden. Die Beschuldigte wurde nicht verletzt, jedoch verletzten sich drei Beamte leicht. Die Beschuldigte wurde nach Abschluss der Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell