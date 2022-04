Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf L597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt, PM Nr. 2

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 08.04.2022 gegen ca. 22:00 Uhr kam es auf der L597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der 35-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr die L597 in Fahrtrichtung Schwetzingen Zentrum und wollte an der Einmündung zur B36 links auf diese abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aufgrund des dichten Schneetreibens einen entgegenkommenden Ford und kollidiert während des Abbiegevorgangs frontal mit diesem. Hierdurch wurde der Fahrer des Peugeot leicht verletzt. Der 63 jährige Fahrer des Ford und sein Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L597 bis ca. 00:30 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell