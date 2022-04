Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf L597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt, PM Nr. 1

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 08.04.2022 gegen ca. 22:00 Uhr kam es zu einer Frontalkollision zweier PKW auf der L597 in Höhe der Anschlussstelle zur B535. Polizei und Rettugskräfte befinden sich aktuell vor Ort im Einsatz. Die Fahrbahn ist zur Zeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell