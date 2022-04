Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Verdächtiges Auto kontrolliert - mehrere Verstöße des Fahrers festgestellt; Ermittlungen dauern an

Eberbach (ots)

Den richtigen Riecher hatte am späten Donnerstagabend eine Streife des Polizeireviers Eberbach, bei einem verdächtigen VW Passat mit SHA-Kennzeichen, der vor ihr auf der Friedrichsdorfer Landstraße fuhr. Kurz vor 18 Uhr hielten die Beamten das Fahrzeug in der Hirschhorner Straße an. Bei der Überprüfung von Fahrer und Fahrzeug stellten sie fest, dass der 57-Jährige keinen Führerschein besitzt, dass das Auto nicht zugelassen ist und dass die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Auto stammen. Woher der Mann die Kennzeichen hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso wird noch ermittelt, woher er einen gefälschten Blanko-Impfausweis hatte. Mehrere Straftatbestände kommen somit zusammen, denen er sich der 57-Jährige der aus dem Landkreis Schwäbisch Hall stammt, verantworten muss. Die Kennzeichen, der Impfausweis und die Fahrzeugschlüssel des Passats, der im Karlstalweg abgestellt wurde, wurden sichergestellt. Der Mann nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

