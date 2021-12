Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrradfahrer in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 20. Dezember 2021, wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher die Kirchenstraße in Brake Richtung Süden in starken Schlangenlinien befuhr.

Die eingesetzten Beamten konnten den 69-jährigen Fahrradfahrer aus Brake daraufhin antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Aus diesem Grund entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den Braker ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell