Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aufbrüche von SB-Automaten in Wildeshausen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 18. Dezember 2021, 12:00 Uhr, bis Montag, 20. Dezember 2021, 7:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter bei drei Unternehmen am "Westring" sowie in der Straße "An der Reithwiese" Selbstbedienung-Geldautomaten für die Fahrzeugpflege aufzubrechen.

Die drei Versuche misslangen, die Täter konnten kein Diebesgut erlangen. Die entstandenen Sachschäden wurden auf rund 3.400 Euro geschätzt.

Bereits Anfang Dezember wurden zwei der drei nunmehr betroffenen Automaten angegangen. Dabei ist das mögliche Diebesgut gering. Die Sachschäden, die dabei entstehen jedoch hoch.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

