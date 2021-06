Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Idar. Diebstahl von 600 Litern Diesel

Idar-Oberstein. (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 24. Juni auf Freitag, den 25. Juni kam es zu einem Diebstahl von 600 Litern Diesel in der Rhaunener Straße in Idar. Bislang unbekannte Täter hebelten beide Kraftstofftanks eines dort abgestellten LKW auf und zapften insgesamt 600 Liter Diesel ab. Hierbei verschmutzten sie zudem den gesamten Straßenzug mit Kraftstoff, welcher teilweise in die Kanalisation lief.

Zeugen, welche in der letzten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rhaunener Straße beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.

