Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am 24.06.2021 kam es zwischen 15:50-16:05 Uhr, im Bergweg in Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter PKW wurde von einem bisher unbekannten Unfallverursacher beschädigt, der sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An dem beschädigten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher.

