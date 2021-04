Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wegen Mobiltelefon unerlaubt eingereist

Görlitz, BAB 4 (ots)

Gewissermaßen wegen seines Mobiltelefons reiste gestern ein Mann aus der Ukraine unerlaubt nach Deutschland ein. Im vergangenen Jahr war das Handy des 43-Jährigen von der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf sichergestellt worden. Zwischenzeitlich wurde dem damaligen Beschuldigten mitgeteilt, dass er sein Gerät in der Dienststelle abholen könne. Was er bei der Abholung am Montag aber wohl vergessen hatte, war ein immer noch gegen ihn vorliegendes Einreise- und Aufenthaltsverbot. Mit dem Telefon im Gepäck, aber auch mit einer neuen Anzeige wegen unerlaubter Einreise, wurde der Ukrainer nach Zgorzelec (PL) zurückgeschickt bzw. zurückgeschoben.

