POL-FR: Lörrach: Holzhütte einer Gaststätte aufgebrochen - Leergut gestohlen

Auf dem Gelände einer Gaststätte im Grüttweg wurde in der Nacht von Samstag, 06.03.2021, auf Sonntag, 07.03.2021, eine Holzhütte aufgebrochen, in welcher nur Leergut gelagert wird. Insgesamt wurden wohl drei Getränkekisten gestohlen. Der Sachschaden an der Hütte beläuft sich auf etwa 100 Euro, der Diebstahlschaden auf etwa 13 Euro (Pfandwert).

