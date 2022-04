Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch

Rhein-Neckar-Kreis: B3, Malsch - Bad-Schönborn, Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab, Sperrung nach Unfallaufnahme aufgehoben, PM Nr. 2

Malsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 08.04.2022 gegen 19:30 Uhr kam es auf der B3 zwischen Malsch und Bad-Schönborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein 50-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Ford die B3 in Fahrtrichtung Bad-Schönborn, als er vermutlich in Folge von Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen abkam. Der PKW kam daraufhin vollständig von der Fahrbahn ab, rollte die Böschung am Fahrbahnrand herunter und kam in einer nahegelegenen Baumgruppe zum stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt und wurde durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Informationen vor. Das Fahrzeug wurde mittels Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis ca. 21:00 Uhr voll gesperrt werden.

