Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Tür unachtsam geöffnet - Fahrradfahrer schwer verletzt

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das unachtsame Öffnen einer Fahrzeugtüre verursachte am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall in der Neckarsteinacher Straße. Ein 32-Jähriger öffnete gegen 16.30 Uhr die Fahrertüre am rechten Fahrbahnrand, übersah dabei aber einen heranfahrenden 44-jährigen Fahrradfahrer. Der Zweiradfahrer prallte gegen die Türe und stürzte schwer verletzt auf die Straße. Anwohner versorgten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Polizei. Anschließend kam der 44-Jährige, der Schürfwunden, Prellungen und eine Fraktur erlitt, in ein Krankenhaus. Gegen den 32-jährigen Unfallverursacher ermittelt nun das Polizeirevier Neckargemünd wegen fahrlässiger Körperverletzung.

