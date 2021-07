Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW Fahrer unter Drogeneinfluss

Otterstadt (ots)

Drogentypische Auffälligkeiten stellte am frühen Sonntagmorgen um 02:48 Uhr eine Polizeistreife bei einem 38-Jährigen aus Speyer fest. Der Mann wurde mit seinem PKW in Otterstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, als der Verdacht einer Drogenbeeinflussung aufkam. Bei der Durchführung eines Urintests reagierte dieser positiv auf Amphetamin, was dazu führte, dass die Polizeistreife dem PKW Fahrer eine Blutprobe entnehmen ließ. Die Fahrt war für den 38-Jährigen hiermit beendet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

