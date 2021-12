Polizei Dortmund

POL-DO: Schweinekopf vor Moschee gelegt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (5.12.) einen Schweinekopf an einer Moschee in Dortmund-Eving abgelegt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand haben die Betreiber der Moschee in der Hessischen Straße den halbierten Kopf eines Schweines, vermutlich Reste von einem Spanferkel, am Sonntagmorgen an dem Zaun des Moscheegeländes gefunden.

Der Bereich ist videoüberwacht. Weitere Ermittlungen und eine erste Auswertung des Videomaterials haben ergeben, das ein wahrscheinlich männlicher Täter um 3.30 Uhr den Kopf dort platziert haben könnte. Der Tatverdächtige entfernte sich dann in Richtung Deutsche Straße.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Es liegt der Verdacht der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen (§166 StGB) vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit eine verdächtige Person im Bereich des Tatorts gesehen? Zudem werden Hinweise zu dem mutmaßlichen Spanferkel gesucht. Gab es in der Nähe eine Feier oder ähnliches, wo der Kopf des Spanferkels herstammen könnte? Kann ein Partyservice oder Metzger Hinweise zu einem zeitnahen Verkauf von einem Spanferkel machen, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell