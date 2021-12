Polizei Dortmund

POL-DO: Widerstand gegen Polizeibeamte endet mit 3 Ingewahrsamnahmen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1324

Während einer Präsenzstreife in der Innenstadt wurden in der Samstagnacht (5. Dezember) unsere Einsatzkräfte auf eine Gruppe von streitenden jungen Männern aufmerksam. Die Beamten schritten ein, wurden dabei tätlich angegriffen und nahmen drei Streithähne in Polizeigewahrsam.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten um kurz nach Mitternacht zwei alkoholisierte Personengruppen auf dem Alten Markt in der Dortmunder Innenstadt aneinander. Zwei 21- und 27-jährige Dortmunder standen dabei einem 23-jährigen Schwerter gegenüber. Als unsere Einsatzkräfte den Streit bemerkten und schlichtend eingriffen, wurden sie zunächst von dem 23-jährigem Schwerter angegriffen. Dieser schlug nach einem Beamten und wurde in Folge dessen vor Ort in Gewahrsam genommen.

Dass die jungen Männer zuvor noch stritten, war ihnen nun offensichtlich egal. Denn die beiden Dortmunder wollten nun ihrem Schwerter Kontrahenten zur Hilfe kommen und versuchten diesen zu befreien. Keine gute Idee: unter Hinzuziehung von weiteren Einsatzkräften wurden auch diese beiden jungen Männer in Gewahrsam genommen.

Für alle drei ging es in das Polizeigewahrsam an der Markgrafenstraße. Hier wurden sie nach erfolgter Ausnüchterung entlassen. Die jungen Männer erwarten jetzt Strafanzeigen u.a. wegen Widerstands, Körperverletzung und in einem Fall wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell