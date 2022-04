Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Witterungsbedingte Einsätze

Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, ab ca. 21 Uhr, setzte starker Schneefall im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim ein. Der Schneefall dauerte bis gegen 2 Uhr am Samstagmorgen an.

Im Stadtgebiet Mannheim war eine Schneedecke von 5 cm feststellbar. Die Räumdienste sowie die Autobahnmeistereien waren im Einsatz.

Der Schneefall führte im Präsidialbereich zu mehreren witterungsbedingten Einsätzen. Nachfolgend eine Aufstellung über einzelne Einsätze:

L 596: Linienbus gerät zwischen Wilhelmsfeld und Peterstal auf schneebedeckter Fahrbahn ohne Fahrgäste ins Rutschen und bleibt quer auf der Fahrbahn stehen - Der Linienbus wurde durch das Busunternehmen abgeschleppt.

K 4284: Witterungsbedingter Erdrutsch zwischen Ehrstädt und Grombach - Fahrbahn blockiert - Räumung durch Feuerwehr. Freigabe der Fahrbahn um 04:15 Uhr.

L 535: Schriesheim - Wilhelmsfeld: Fahrbahn blockiert durch umgestürzte Bäume und querstehende Fahrzeuge, Räumung durch Feuerwehr Schriesheim

MA-Käfertal, MA-Neckarstadt: Durch Schneelast umgestürzte Bäume beschädigen drei bzw. sieben Pkw. Sachschaden 10.000 EUR sowie 15.000 EUR.

MA-Neckarau, MA-Sandhofen: Neun Pkw bzw. ein Pkw durch abbrechende Äste beschädigt: Sachschaden 15.000 EUR sowie 500 EUR.

Weinheim: Durch Schneelast umgestürzter Baum, drei beschädigte Pkw, Sachschaden 6000 EUR.

MA-Innenstadt: Drei witterungsbedingte Verkehrsunfälle ohne Verletzte mit 17.000 EUR Gesamtschaden.

MA-Oststadt: Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall ohne Verletzte mit 6.000 EUR Sachschaden.

Eberbach: Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall mit umgestürztem Baum ohne Verletzte, Sachschaden 2.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell