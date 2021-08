Polizei Düsseldorf

POL-D: Neuss/Düsseldorf: Polizei Neuss sucht Zeugen einer Geldübergabe nach Schockanruf

Düsseldorf (ots)

Am Dienstagvormittag (24.08) erhielt eine Neusser Seniorin zunächst einen Schockanruf ihrer vermeintlichen Tochter, die sie weinend um finanzielle Hilfe bat. Gegen 15 Uhr übergab die 79-jährige Frau dann in Düsseldorf an der Steinstraße, Ecke Königsallee, einen Umschlag mit Bargeld an eine unbekannte weibliche Person.

Die Neusser Ermittler suchen mit einer Beschreibung der Geldabholerin nach möglichen Zeugen. Wer die Übergabe gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131-300-0 mit der Polizei Neuss (KK12) in Verbindung zu setzen.

Siehe dazu:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5004904

