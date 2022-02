Polizei Bochum

POL-BO: Testcenter ausgebrannt: Polizei ermittelt zwei dringend tatverdächtige Jugendliche

Bochum, Herne (ots)

Nach einer Brandstiftung an einem Testcenter in Herne-Holsterhausen am frühen Donnerstagmorgen, 17. Februar, hat die Polizei zwei dringend tatverdächtige Jugendliche ermittelt.

Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den Brand des Testcenters, das sich in einem Container auf dem Parkplatz an der Holsterhauser Straße 200 befindet. Zeitgleich entfernte sich ein Kleintransporter. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stieß die Polizei im Bereich der Lindenallee auf den in Schlangenlinien fahrenden Transporter, der daraufhin einen Streifenwagen rammte und stark beschädigt stehenblieb.

Während der junge Fahrer aus dem Transporter flüchtete, nahmen die Beamten den Beifahrer - einen polizeibekannten 14-Jährigen aus Gelsenkirchen - vorläufig fest. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen ebenfalls polizeibekannten 13-Jährigen Mittäter aus Herne. Den Transporter hatte das Duo nach aktuellem Stand vom Parkplatz des wenige Kilometer entfernten Baumarktes an der Bochumer Straße in Bochum entwendet.

Die Feuerwehr löschte den Brand an der Holsterhauser Straße. Der Container wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

