Polizei Bochum

POL-BO: Busscheibe beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Noch ist eine Sachbeschädigung an einem Linienbus vom 12. Februar in Bochum nicht geklärt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag in Langendreer. Gegen 21.15 Uhr fuhr ein 47-jähriger Busfahrer aus Witten auf der Hauptstraße in Richtung Bochum-Laer, als er kurz vor der Haltestelle "Unterstraße" ein lautes Geräusch bemerkte. Als der Wittener anhielt und nachsah, bemerkte er Beschädigungen sowie zwei kreisrunde Löcher an der Seitenscheibe im hinteren Bereich des Busses. Verletzte gab es dabei nicht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 5206.

