Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung in Boppard

Wer hat etwas gesehen?

Boppard (ots)

In der Nacht von Freitag, den 21.01., auf Samstag, den 22.01.2022, kam es in der Straße "Auf der Zeil" in Boppard auf Höhe der Berufsbildenden Schule zu mehreren Sachbeschädigungen. Einige Schilder wurden beschädigt und teilweise aus ihren Halterungen gerissen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell