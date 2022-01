Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung auf Schulhof der Grundschule Löf

Löf (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.01.2022 fand auf dem frei zugänglichen Schulhof der Grundschule in Löf eine "Party" statt, bei der offensichtlich reichlich Alkohol genossen wurde. Darauf weisen zurück- gelassenes Leergut und zahlreiche Glasscherben auf dem Schulhof hin. Weiter wurden ein Blitzableiter sowie der Briefkasten mutwillig zerstört. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brodenbach zu melden.

