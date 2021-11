Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Unfall mit Fahrrad

Glück hatte ein 14-Jähriger, als er am Samstag mit einem Auto zusammenstößt

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Gruibingen in Richtung Mühlhausen. An der Einmündung zur Schmiedgasse bog er nach rechts in diese ab. Hierbei schnitt er die Kurve und stieß mit einem VW zusammen, der die Schmidgasse langsam in Richtung Hauptstraße befuhr. Die 53-jährige Fahrerin des Autos war so überrascht, dass sie gar nicht mehr reagieren konnte. Der Junge stürzte und zog sich eine leichte Verletzung am rechten Knie zu. Eine ärztliche Versorgung war aber nicht erforderlich. An dem VW entstand ein Schaden von 500 Euro.

