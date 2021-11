Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Vater und Sohn in Klinik

Am Freitag brannte es in einem Wohnhaus in Ingoldingen.

Eine Familie wohnt in dem Gebäude in der Salzstraße. Der 40 Jahre alte Vater war kurz nach 12 Uhr vor dem Haus beschäftigt, berichtete er später der Polizei. Plötzlich seien die Rauchmelder losgegangen. Er habe sofort nachgeschaut und in einem der Kinderzimmer Feuer gesehen. Gleichzeitig half ihm ein Passant und brachte die Kinder der Familie in Sicherheit. Der 40-Jährige versuchte noch, die Flammen zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Rettungsdienst brachte den Familienvater und einen drei Jahre alten Buben mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Diese dauern noch an. Die Ermittler schätzen den Schaden am Haus auf bis zu 100.000 Euro.

