Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht vom 21.01.2022 - 23.01.2022

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Weißenthurm, L121/K96

Am Freitag, dem 21.01.22, gg. 06:25h kam es in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Hierzu befuhr ein PKW die K 96 von Mülheim-Kärlich kommend in Richtung Weißenthurm und beabsichtigt nach rechts auf die L121 abzubiegen. Ein Mofafahrer befuhr die L121 aus Weißenthurm kommend in Richtung Urmitz. Der Fahrer des PKW übersah den von links kommenden Mofafahrer und missachtet das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Es kommt beim Einfahren zum Zusammenstoß. An beiden Fzg. entsteht Sachschaden. ON 01 wird bei dem Zusammenprall leicht verletzt und begibt sich im Anschluss in ärztliche Behandlung.

Urmitz, Auf`m Bungert

Ebenfalls am Freitag, dem 21.01.22, gg. 10:00h meldete eine Anwohnerin aus Urmitz, das ihr Fahrzeug (Hyundai) beschädigt wurde. Sie habe den Pkw am Donnerstag, den 20.01.22, gg.18:30h in der Straße Auf`m Bunger abgestellt. Zur dieser Zeit sei ihr Fahrzeug noch unbeschädigt gewesen. Als sie heute wieder zu ihrem Pkw kam, bemerkte sie eine Beschädigung (Kratzer oberhalb des Kotflügels hinten rechts). Hinweise auf eine bestimmte Person könne sie keine geben. Hinweise bitte an die Polizei Andernach.

Nickenich, Hauptstraße

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag, den 22.01.22, gg. 11:00h in der Hauptstraße in Nickenich. Ein Anwohner der dortigen Straße parkte seinen Pkw (Opel, Astra) ordnungsgemäß in der Hofeinfahrt. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam stellt er eine Beschädigung an der linken Heckseite fest. Neben der Hofeinfahrt ist die Einfahrt zu einem Parkplatz der danebenliegenden Bäckerei. Vermutlich hat der unbekannte Verursacher beim Einfahren auf den Parkplatz das Fahrzeug des Anwohners touchiert und entfernt sich anschließend von der Verkehrsunfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher noch nicht vor werden aber von der Polizei Andernach entgegengenommen

Mülheim-Kärlich, Weißenthurmer Straße

Zu einem nicht gewollten Arbeitsunfall kam es am Samstag, den 22.01.22, gg. 15:45h in Weißenthurm. Eine beauftragte Baufirma sollte für einen Auftraggeber eine Scheune abreißen. Hierbei fällt ein Teil der Seitenwand in den Innenhof des Auftraggebers wodurch ein PKW komplett und ein PKW zum Teil beschädigt wird. Ebenso entstehen Schäden an der Hausfassade, Dach, Fenster und Hofeinfahrt. Nachdem die Geschädigten die Polizei angerufen haben, seien die Arbeiter plötzlich alle verschwunden. Der Inhaber der beauftragten Firma konnte durch die Polizei nach unzähligen Versuchen erreicht werden. Dieser sagte ein Kommen zu. Ihm wurde auch erklärt, dass die Wand so ungesichert nicht stehen bleiben kann. Weitere Steine drohten ebenfalls herunter zu fallen. Durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Weißenthurm erfolgte die Verständigung Freiwilligen Feuerwehr, welche die weitere Absicherung und Begutachtung übernehmen soll, da die Scheunenwand laut Vorabbewertung eines Baugutachters aus Lahnstein stark einsturzgefährdet sei. Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Ermittlungen auf ca. 25.000EUR.

Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße

Zu einem nicht gewollten einschließen eines Babys`s (1 Jahr) kam es am Samstag, den 22.01.22 auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Mülheim-Kärlich. Eine Mutter fuhr zusammen mit ihrem Kind auf den Parkplatz des Marktes um dort einzukaufen. Nach dem Aussteigen verschloss sich ungewollt ihr Pkw und darin befand sich das Kind sowie leider auch, der Pkw-Schlüssel und ihr Handy. Die Dame war verständlicher Weise völlig aufgelöst, rief aber über das Handy einer weiteren unbekannten Passantin die Polizei an. Zusammen mit der Feuerwehr Mülheim-Kärlich (falls die Scheibe des Pkw eingeschlagen werden müsste) fuhren die eingesetzten Kräfte vor Ort. Jedoch konnte der Ehemann und Vater noch rechtzeitig erreicht werden, so dass mit dem Zweitschlüssel der Pkw ordnungsgemäß geöffnet werden konnte. Allen Beteiligten ging es gut und der Einkauf konnte doch noch fortgesetzt werden.

Andernach, Hans-Julius-Ahlmann-Straße

Am Samstagabend, gg. 21:12h kam es an der Kreuzung Koblenzer Straße / Hand-Julius-Ahlmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Frau befuhr mit ihrem Pkw (Peugeot) in Andernach die Koblenzer Straße aus Richtung Andernach kommend in Richtung Weißenthurm. Aufgrund der Rot zeigenden Lichtzeichenanlage hielt sie in vorderster Position der Linksabbiegespur in Richtung Hans-Julius-Ahlmann-Straße an. Ein dunkler, tiefergelegter Audi oder BMW befuhr die Koblenzer Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Vorbeifahren an der Pkw-Fahrerin hielt der Sportwagen aus bisher unbekannten Gründen das Rechtsfahrgebot nicht ein (fuhr zu weit nach links) und touchierte daher den Peugeot. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei Andernach.

Kruft, K53

Ebenfalls am Samstag, den 22.01.22, gg. 21:54h kam es zu einem ungewöhnlichen Verhalten eines Beifahrers. Nach Angaben eines Pkw-Fahrers war dieser in Mendig unterwegs. Hier fiel ihm bereits ein Fahrzeug auf, welches an einer dortigen Kreuzung (nähe der A61) einen Böller aus dem fahrenden Pkw warf. Dieser explodierte im Kreuzungsbereich ohne dass ein Schaden entstand. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter über die K53 in Richtung Nickenich. Der Geschädigte, welcher ebenfalls in dieser Richtung unterwegs war, fuhr hinter dem besagten Fahrzeug. In Höhe der Einmündung zum Krufter Waldsee warf der Beifahrer nochmals einen Böller aus dem Fenster, diesmal aber gezielter in Richtung des Mitteilers. Dieser konnte jedoch rechtzeitig reagieren und verringerte die Geschwindigkeit, so das kein Schaden entstanden ist. Durch die Polizei konnte das verursachende Fahrzeug mit Fahrer und Beifahrer angetroffen und kontrolliert werden. Auf den Beifahrer kommt nun eine Anzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu.

