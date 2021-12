Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach/Ochsenhausen/Schemmerhofen - Unbekannte machen Beute

In den vergangenen Tagen waren im Kreis Biberach Einbrecher unterwegs.

Bereits am Freitag gegen 3.15 Uhr waren Unbekannte in Schemmerhofen zu Gange, so die ersten Angaben von Zeugen. In der Lindenstraße öffneten sie ein Fenster gewaltsam und gelangten so in das Innere des Einfamilienhauses. Dort durchsuchten die Täter verschiedene Räume und fanden einen Tresor. Den nahmen sie mit und brachen ihn außerhalb des Hauses auf. Darin fanden sie auch Geld und machten es zu ihrer Beute. Die Kriminalpolizei Biberach (07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun, was genau gestohlen wurde.

Am Montag zwischen 0.15 Uhr und 9.30 Uhr hebelten Unbekannte die Tür eines Geschäfts in Ochsenhausen auf. In dem Gebäude beim Bahnhof suchten sie nach Brauchbarem. Sie fanden Geld und nahmen es mit. Dann flüchteten sie. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Der Polizeiposten Ochsenhausen (07352/202050) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstag, gegen 3.45 Uhr waren auch in Mittelbiberach Einbrecher unterwegs. In der Biberacher Straße brachen sie das Fenster eines Geschäfts auf und gingen so ins Innere. Während ihrer Absuche löste die Alarmanlage aus. Vermutlich flüchteten die Täter deshalb schnellstens aus dem Gebäude und konnten nichts stehlen. Das Polizeirevier Biberach ermittelt und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 07351/4470 zu melden.

Die Polizei warnt: Übliche Fenster bieten in der Regel kaum Schutz - meist werden sie vom Einbrecher mit einfachem Werkzeug aufgehebelt. Besonders gefährdet sind gut erreichbare und von Dritten schwer einsehbare Fenster, Terrassen- und Balkontüren. Bereits einfache mechanische Sicherungen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man solche Türen, aber auch Fenster, besser vor Einbrüchen schützen kann, erfahren Sie hier: https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/fenster/

