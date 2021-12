Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann stirbt bei Brand

Am Dienstag brannte es in einer Ulmer Wohnung.

Ulm (ots)

Gegen 4.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Zinglerstraße aus. Dort brannte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr evakuierte die zwölf Bewohner und löschte die Flammen. Eine 61-Jährige trug bei dem Brand leichte, eine andere Frau schwerste Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Ein 65-jähriger wurde durch den Brand so schwer verletzt, dass er starb. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Männer und Frauen kommen bei Verwandten und Freunden unter. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auch die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Im Bereich es Brandortes ist die Straße gesperrt.

