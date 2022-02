Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend, 14. Februar, ist ein 25-jähriger Herner verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 25-jähriger Herner gegen 20.45 Uhr auf einem E-Scooter auf der Lützowstraße in Richtung Gneisenaustraße. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Herne war vor ihm in gleicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Einmündung Horsthauser Straße beabsichtigte der Autofahrer zu wenden. Der E-Scooter-Fahrer versuchte, dem Pkw auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 25-Jährige über die Motorhaube auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagenteam brachte den verletzten E-Scooter-Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell