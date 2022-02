Polizei Bochum

POL-BO: Polizei nimmt jugendliches Trio nach Raub vorläufig fest

Bochum (ots)

Nach einem Raub am Sonntag, 13. Februar, auf einen 15-Jährigen in Bochum-Werne gelang es der Polizei schnell, drei jugendliche Tatverdächtige (14, 14 und 16 - alle aus Bochum) noch in Tatortnähe dingfest zu machen. Die Beute hatten sie noch dabei.

Gegen 17 Uhr hielt sich ein 15-jähriger Bochumer zusammen mit zwei Bekannten auf dem Werner Marktplatz auf, als drei männliche Jugendliche an sie herantraten. Sie bauten eine Drohkulisse auf und forderten den 15-Jährigen auf, seine Jacke und seine Bauchtasche herauszugeben. Ein Jugendlicher des Trios soll dabei eventuell eine schwarze Schusswaffe im Hosenbund getragen haben. Mit ihrer Beute flüchteten die drei in Richtung Kreyenfeldstraße.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Polizisten die drei dringend Tatverdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Ihre Beute hatten sie noch dabei. Ebenfalls dabei hatte ein Jugendlicher eine schwarze Pistole, die sich als Spielzeugpistole herausstellte.

Nun erwartet das Trio eine Strafanzeige wegen des Raubdelikts. Die Jugendlichen wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten gegeben. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 32 dazu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell