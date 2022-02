Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf der Holthauser Straße in Bochum

Bochum (ots)

Am 13. Februar, gegen 17.15 Uhr, kam es in Bochum auf der Holthauser Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 55-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf der Holthauser Straße in Richtung Castroper Hellweg. In Höhe der Hausnummer 5a fuhr sie an den rechten Fahrbahnrand, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen.

Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Castroper Hellweg fort und fuhr zurück in den fließenden Verkehr. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Bochumer, der mit seinem Krad ebenfalls auf der Holthauser Straße in Richtung Castroper Straße fuhr.

Der Bochumer stürzte mit seinem Zweirad und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell