Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vermehrt Anrufe von Microsoft-Betrügern

Oberbergischer Kreis (ots)

In den letzten Tagen sind im Oberbergischen mehrere Fälle bekannt geworden, bei denen sich Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben haben, um Zugriffe auf Computer zu erhalten.

Die Masche ist schon seit langem in Umlauf. Ein oftmals englisch sprechender Anrufer gibt sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und berichtet von Fehlermeldungen oder einem Befall von Schadsoftware, die Microsoft von dem jeweiligen Computer gemeldet worden seien. Anschließend versuchen sie die Angerufenen zur Installation einer Fernwartungssoftware wie Microsoft Team Viewer zu überreden. Stimmen die Nutzer zu und übermitteln dem Anrufer den Freigabecode, dann geben sie das Heft des Handelns aus der Hand - der Betrüger kann auf dem Computer sein Unwesen treiben und beispielsweise Onlinezugänge mitsamt gespeicherte Kennwörter auslesen. Ziel der meisten Angriffe ist aber das Bankkonto des Opfers. Mit der Vorgabe, auch diesen Zugang überprüfen zu müssen, geben arglose Opfer auch diese Daten preis, sodass der Betrüger am anderen Ende der Leitung beispielsweise Überweisungen ausführen kann. Glück im Unglück hatte am Wochenende eine Frau aus Lindlar. Hier hatte der Betrüger bereits mehrere Überweisungen in Auftrag gegeben, die aber von der Bank noch rechtzeitig vor der Ausführung stornieren konnte.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, dann legen Sie am besten sofort auf. Auch wenn es sich zunächst nach einem besonderen Kundenservice anhört - Firmen wie Microsoft werden sich nicht unaufgefordert bei Ihnen melden, um Ihren Computer auf Vordermann zu bringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell