POL-GM: 171121-905: Fußgänger angefahren

Nümbrecht (ots)

Auf der Hauptstraße ist am Dienstagabend (16. November) ein 19-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden; er zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der 19-Jährige hatte gegen 17.30 Uhr die Hauptstraße in Höhe des Rathauses überqueren wollen. Nachdem ein in Richtung Zentrum fahrendes Auto angehalten hatte, um ihm das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, ging der 19-Jährige los. Eine aus Richtung Zentrum kommende Autofahrerin erkannte den völlig in schwarz gekleideten Fußgänger dagegen nicht und erfasste ihn mit der Fahrzeugfront. Der junge Mann erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und konnte nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus noch am Abend wieder entlassen werden.

Fußgänger sind in der dunklen Jahreszeit besonders gefährdet, weil sie bei Dunkelheit sehr spät erkannt werden und im Lichtergewirr des Autoverkehrs schnell untergehen. Besonders schwierig sind die Sichtbedingungen aus dem Auto heraus bei widrigen Wetterverhältnissen.

Als Fußgänger sollte man daher möglichst reflektierende Elemente oder Kleidungsstücke tragen, um frühzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen zu werden.

