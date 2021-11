Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161121-903: Unbekannte wollten Geldautomat aufbrechen

Gummersbach (ots)

In einem Geldinstitut an der Dümmlinghauser Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag (14./15. November) versucht einen Geldautomaten aufzubrechen. Am Montagmorgen waren an dem Geldautomaten Hebelspuren entdeckt worden; die Täter hatten es aber nicht geschafft, den Automaten zu öffnen, so dass sie ohne die erhoffte Beute flüchteten. Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Bank verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 zu melden.

