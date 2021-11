Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeil in Otterbach ein Auto mutwillig beschädigt. Die Besitzerin erstattete Anzeige über die Onlinewache. Sie hatte ihr Auto zwischen Freitag 17:30 Uhr und Samstag, 12 Uhr auf ihrem Privatparkplatz abgestellt. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand den linken Kotflügel, sowie die beiden Türen der Beifahrerseite. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |elz

