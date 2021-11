Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Senior wird Opfer von Taschendieben

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe haben am Dienstag in der Altenwoogstraße einen 86-Jährigen bestohlen. Die Geldbörse angelten sie sich unbemerkt aus einer Jackentasche des Seniors. Die Diebe erbeuteten circa 100 Euro, Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Unerkannt machten sie sich auf und davon. Zeugen, denen gegen 11 Uhr Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

