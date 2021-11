Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw kollidiert mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter kam es am Dienstagmorgen in der Bismarckstraße. Die E-Scooter-Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Bisherigen Ermittlungen zufolge kam es gegen 8 Uhr zu dem Unglück, als eine Autofahrerin mit ihrem Pkw die Fabrikstraße Richtung Papiermühlstraße befuhr. Dabei übersah die 67-jährige Frau am Steuer den von links herannahenden bevorrechtigten Elektroroller, der auf der Bismarckstraße in Richtung Stiftsplatz unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die 26-jährige Rollerfahrerin auf die Straße; sie verletzte sich dabei am Knie und am Steißbein. Die junge Frau verzichtete auf eine Versorgung durch den Rettungsdienst. Pkw und Roller wurden beschädigt. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell