POL-LDK: + C-Klasse kracht in Autobahnleitplanke + Zapfsäule an Herborner Tankstelle beschädigt + Aus Keller bedient +

Herborn - A45: C-Klasse schleudert in Leitplanke -

Ohne Verletzungen überstand ein Mercedesfahrer gestern Nachmittag (12.10.2021) den Aufprall gegen eine Leitplanke. Der in der Wetterau lebende 59-Jährige fuhr zwischen den beiden Herborner Anschlussstellen in Richtung Hanau. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam seine C-Klasse auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die Außenleitplanke. Die Schäden am Benz beziffert die Polizei auf ca. 10.000 Euro, die Reparatur der Leitplanke wird weitere 1.500 Euro kosten. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn: Zapfsäule beschädigt und abgehauen -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro beklagt der Betreiber der Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße, nachdem ein Transporter-Fahrer eine der Zapfsäulen beschädigte. Der Unfall ereignete sich außerhalb der Öffnungszeiten und wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Hier ist zu sehen, wie am Freitagmorgen (08.10.2021), zwischen 05.50 Uhr und 06.00 Uhr der Fahrer des weißen Transporters beim Vorbeifahren die Säule beschädigte. Er stieg aus, schaute sich um, stieg wieder ein und fuhr davon ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu dem weißen Transporter oder deren Insassen machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: In Keller eingestiegen -

Ein unbekannter Dieb bediente sich in der Straße "An der Schäfersheck" im Keller eines Mehrfamilienhauses. Zwischen Samstag (09.10.2021) und Dienstag (12.10.2021) verschaffte sich der Täter Zutritt zum Haus und brach den Kellerraum auf. Hieraus ließ er Farbe, Tapete, Streichrollen, Pinsel sowie eine Lampe im Gesamtwert von rund 400 Euro mitgehen. Hinweise zu dem Dieb nehmen die Ermittler der Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

