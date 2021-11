Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 171121-906: Tageswohnungseinbruch in Gummersbach-Niedergelpe

Gummersbach (ots)

In der Gelpestraße ist am Dienstag (16. November) in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. In der Tatzeit zwischen 06.30 und 12.15 Uhr hatten die Täter die Scheibe eines Küchenfensters zerstört und konnten so in das Haus eindringen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke; ob sie dabei etwas gestohlen haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Wenn Sie wissen wollen, wie man sich vor Einbrechern schützen kann, dann empfehlen wir eine kostenlose Beratung durch unsere Kriminalprävention. Dort erfahren Sie beispielsweise, welche Türen und Fenster einem Einbrecher so viel Widerstand entgegenstellen, dass diese lieber weiterziehen und es an anderer Stelle versuchen. Termine können unter der Telefonnummer 02261 8199-885 vereinbart werden.

