POL-BO: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Polizei fahndet mit Fotos nach tatverdächtiger Frau

Herne (ots)

Nach einem Diebstahl und anschließendem EC-Kartenbetrug im November 2021 veröffentlicht die Kriminalpolizei mit richterlichem Beschluss Bilder einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau?

Hier finden Sie die Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/73875

Die Tatverdächtige wird beschuldigt, am 24. November 2021, zwischen 11.25 Uhr und 11.30 Uhr, mithilfe einer gestohlenen EC-Karte mehrfach unberechtigt Bargeld an einem Bankautomaten an der Gerichtsstraße in Herne abgehoben zu haben.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 18-25 Jahre alt, mit schlanker Statur und braunen Haaren.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4605 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

