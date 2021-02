Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: 32 jähriger Mann fuhr ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto

Bad Kreuznach (ots)

Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamte*innen der Polizei Bad Kreuznach am 27.02.21 um 00:10 Uhr in der Badeallee in Bad Kreuznach einen 32 jährigen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass dieser seit 2012 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren räumte er ein Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Auto kein Versicherungsvertrag mehr bestand und es daher zur Fahndung ausgeschrieben war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann und die Halterin des Autos wurden diverse Strafanzeigen erstattet.

