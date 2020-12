Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und sucht Zeugen

Viersen-Süchteln (ots)

Bereits in der Nacht zu Sonntag, 22.11.2020, kam es auf dem Butschenweg in Süchteln zu einer Körperverletzung. Zwei unbekannte Männer klingelten gegen 00.30 Uhr an der Tür eines Reihenhauses. Eine 40-jährige Bewohnerin öffnete die Tür. Einer der beiden drängte die Frau unvermittelt in den Hausflur und schlug diese. Die Frau, die ihr Mobiltelefon in der Hand hielt, schrie den Mann an, dass sie die Polizei rufen würde. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und verließ das Haus. Gemeinsam mit dem zweiten Mann, der die ganze Zeit vor dem Haus gewartet hatte, stieg der Mann in ein dunkles Auto und fuhr weg. Der Mann, der die Frau angegangen war, sei nach ihren Angaben kleiner gewesen als der zweite Verdächtige. Das dunkle Auto sei stark motorisiert gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um mögliche Hinweise auf die Männer und auf das Auto über die Rufnummer 02162/377-0. /wg(1044)

