Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt verurteilten Brandstifter fest - für 1,5 Jahre in die JVA

Dortmund (ots)

Gestern Abend (20. September) hielten Bundespolizisten einen 33-Jährigen an. Die Staatsanwaltschaft Aachen hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben. Das mitgeführte Fahrrad wurde durch die Bundespolizei sichergestellt.

Gegen 22:00 Uhr kontrollierten die eingesetzten Beamten im Dortmunder Hauptbahnhof einen algerischen Staatsangehörigen. Bei den Ermittlungen wurden weitere Personalien des Algeriers bekannt und ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen kam zum Vorschein. Das Landgericht Aachen hatte den 33-Jährigen bereits im März 2018 rechtskräftig wegen schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie vorsätzliche Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt.

Der Verurteilte wurde 2018 in sein Heimatland abgeschoben. Da dieser jedoch nun erneut unerlaubt in die Bundesrepublik einreiste, wurde er abermals zur Festnahme ausgeschrieben. Anschließend wurde er für eine Restfreiheitsstrafe von 519 Tagen in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ein von der Person mitgeführtes Fahrrad, über das er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte, wurde zudem zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalt sowie Diebstahl ein. *RO

