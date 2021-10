Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 05.10.2021, gegen 14.35 Uhr, den Malzholzweg und wollte an der Bundesstraße nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Motorradfahrer, welcher die Bundesstraße von Efringen-Kirchen kommend in Richtung Weil am Rhein befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell